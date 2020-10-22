الاتحاد السكندري يتأهل لنصف نهائي كأس مصر على حساب المقاولون

تأهل نادي الاتحاد السكندري إلى نصف نهائي كأس مصر، بعدما تغلب على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب السويس الجديد في ربع نهائي البطولة.
بادر المقاولون العرب بهدف التقدم في الدقيقة47 عن طريق مهاجمه شكري نجيب، قبل أن يدرك الاتحاد السكندري التعادل سريعاً عن طريق خالد قمر في الدقيقة 49.
وقبل نهاية المباراة وفي الدقيقة الرابعة والأخيرة من الوقت بدلالضائع نجح السيد سالم في تسجيل هدف ثاني قاتل للاتحاد السكندري من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليقود زعيم الثغر إلى نصف نهائي كأس مصر.
وينتظر الاتحاد السكندري بهذه النتيجة الفائز من مباراة الأهلي وأبوقير للأسمدة التي لم يتحدد موعدها حتى الآن، لملاقاته في نصف نهائي كأس مصر.
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