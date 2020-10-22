عبدالحفيظ يعلن سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة الوداد

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم أمس، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي.

وأجرى لاعبو الأهلي مسحة طبية أمس

على هامش مران الفريق، وذلك وفقًا للإجراءات الطبية التي أقرها الاتحاد الإفريقي.يذكر أن الأهلي دخل معسكرًا مغلقًا أمس الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي غدًا على ستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.وفاز الأهلي ذهابًا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، سجلهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول.