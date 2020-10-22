حمادة صدقي يشيد بأداء الأهلي قبل مواجهة الوداد

أشاد حمادة صدقي لاعب الأهلي السابق بأداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل مواجهة الوداد البيضاوي المغربي غداً الجمعة في منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال صدقي في تصريحات خاصة ل"الوفد" :" النادي الأهلي أداءه يتطور في كل

مباراة تلي الأخرى والفريق يؤدي بشكل طيب ".وتابع قائلاً :" أن صفوف النادي الأهلي اصبحت متكاملة والنادي استعاد العديد من لاعبي الفريق المصابين الفترة الجارية ويمتلك خط وسط ملعب رائع للغاية بقيادة عمرو السولية، وخط دفاع وهجوم قوي".وواصل قائلاً :" النادي الأهلي قادر بشكل قوي في التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري ".واختتم قائلاً عن الفترة التي تكون بين لقاء الاياب والنهائي :" هذه الفترة لم تؤثر علي الأهلي في شيء سواء فنياً او بدنيا لكن علي الفريق أن يستغلها جيداً ".