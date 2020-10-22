جلال و يوسف و مقلد وجعفر يؤازرون الزمالك في المران

حرص المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد عضوا المجلس وفاروق جعفر مستشار مجلس الإدارة لشئون الكرة على التواجد في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمقامة حاليًا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وقام الرباعي بحضور المران من أجل دعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين خلال تلك الفترة المهمة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

لشئون الكرة على التواجد في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمقامة حاليًا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.وقام الرباعي بحضور المران من أجل دعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين خلال تلك الفترة المهمة.ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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