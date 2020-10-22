ماذا حدث بين محمود الخطيب و مجدي عبد الغني في اتحاد الكرة

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة عن تفاصيل ما دار بين محمود الخطيب رئيس الأهلي ومجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق ونجم الأهلي والأسبق.

وقال المصدر إن الأمر اقتصر على تبادل السلام فقط بين الطرفين ولم يتطرق الثنائي لأي موضوعات أخرى بينهما.

والتقى الخطيب وعبد الغني أمس في اتحاد الكرة على هامش تأبين عزمي مجاهد مدير إدارة الإعلام الراحل.

الكرة السابق ونجم الأهلي والأسبق.وقال المصدر إن الأمر اقتصر على تبادل السلام فقط بين الطرفين ولم يتطرق الثنائي لأي موضوعات أخرى بينهما.والتقى الخطيب وعبد الغني أمس في اتحاد الكرة على هامش تأبين عزمي مجاهد مدير إدارة الإعلام الراحل.

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