سلة الصيد تكتسح البطل الأولمبي في بطولة الجيزة للناشئات

اكتسح فريق كرة السلة ناشئات تحت 14 سنة بصيد الدقى نظيره البطل الأولمبي بنتيجه 47-3 فى إطار منافسات بطولة منطقة الجيزة .

مثل الصيد كلا من اللاعبات جميلة محمد فاروق، جنى أشرف، جنى بسام، جودى السيد، جودى محمد

عادل، جودى وليد رفعت، حبيبة محمد منصور، ريتاج ايمن، زينه محمد على، سارة وليد ، سلمى محمد محمود، فريدة عمرو، فريدة محمد أحمد، فريدة محمد عبده، ليلى حسن، مريم محمد ، ملك وائل، ميرنا البرادعى ، نور محمد يوسف، هانيا أحمد توفيق ، هانيا ناجى، هنا حسام ، هنا رأفت.

الجهاز الفنى والإدارى وائل الطنانى المدير الفنى، خالد المهدى مدرب، مهند شريف مساعد مدرب، الدكتورة ريم محمود طبيبه، ودعاء لبيب ادارية، الجهاز المعاون عبد المجيد خالد.