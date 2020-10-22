القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا..بينهم قناة مجانية

تنقل كاميرات التليفزيون المصري لقاء الأهلي ضد الوداد البيضاوي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2020، في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2020/2019، والذي يستضيف ستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا في لقاء الذهاب على الوداد المغربي بهدفين نظيفين، سجلهما محمد مجدي “أفشة”، وعلي معلول من ركلة جزاء، ليضع المارد الأحمر قدمًا في المباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال الغائبة عن خزائنه منذ عام 2013.

وتنقل قناة “أون تايم سبورت” المباراة على البث الأرضي، وفقًا لبروتوكول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” مع الاتحادات الوطنية، والتي يمنحها إذاعة المباريات على أرضها، ولكن عبر القنوات الأرضية فقط.

وسوف تذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس القطرية، بصفتها المالكة لحقوق بث بطولات أفريقيا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فيما تقوم بعض القنوات الأفريقية بنقل مباراة الأهلي والوداد، وهي كالتالي:

قناة ORTM Mali

Intelsat 18°W 4132 L 5750 ( C-Band )

Intelsat 31.5°W 4114 V 5300 ( C-Band )

Intelsat 31.5°W 12334 V 6428

قناة TM 2 Mali

Intelsat 31°W 12335 V 6429

قناة RTS 1 Senegal

Eutelsat 9°E 11881 V 27500

Arriadia TNT ( مباريات الأندية المغربية داخل الديار )

Eutelsat 21.5°E 11569 H 9500

القنوات المجانية الداعمة لنظام الميلتيستريم

Arriadia TNT HD

Eutelsat 21.5°E 11617 V 27500

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القنوات المجانية الداعمة لنظام التاندبرج

Arena Sport 1 Serbia

Arena Sport 2 Serbia

Arena Sport 3 Serbia

Arena Sport 4 Serbia

Arena Sport 5 Serbia تشتغل بسيسكام

BulgariaSat 1.9°E 12380 H 30000

القنوات المكسورة بالشيرينج

Arena Sport 1 Serbia HD

Arena Sport 2 Serbia HD

Arena Sport 3 Serbia HD

Arena Sport 4 Serbia HD

Arena Sport 5 Serbia HD

Eutelsat 16°E 11386 H 30000

Astra 23.5°E 11798 H 30000

Arena Sport Croatia HD

Eutelsat 16°E 11595 H 30000

Eutelsat 16°E 11678 H 30000

Eutelsat 16°E 11512 H 30000

Fox Sport 1 HD Netherlands

Astra 23.5°E 11739 V 29900

Fox Sport 2 HD Netherlands

Astra 23.5°E 11856 V 29900

Fox Sport 4 HD Netherlands

Astra 23.5°E 11739 V 29900

Bein Sport 1 France HD

Astra 19.2°E 12168 V 29700

Eutelsat 5°W 12564 V 29950

Bein Sport 2 France HD

Astra 19.2°E 11856 V 29700

Eutelsat 5°W 12564 V 29950

Bein Sport 3 France HD

Astra 19.2°E 11856 V 29700

Eutelsat 5°W 12564 V 29950

Bein Sport Max 4 – 5 – 6 – 7 HD

Astra 19.2°E 11856 V 29700

Eutelsat 5°W 11471 V 29950

Bein Sport Max 8 – 9 – 10 HD

Astra 19.2°E 11895 V 29700

Eutelsat 5°W 11679 V 29950