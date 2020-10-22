أرسنال يستهل حمتله بفوز ثمين وروما يقلب تأخره لإنتصار ونابولي يسقط في أرضة

افتتح آرسنال المرشح بقوة للمنافسة على لقب الدوري الأوروبي، مشواره بفوز ثمين على مضيفه رابيد فيينا، بنتيجة (1-2)، مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات المجموعة الثانية من المسابقة.



تقدم رابيد فيينا بهدف سجله تاكسيارتشيس فونتاس في الدقيقة (51).



وتعادل لآرسنال دافيد لويز في الدقيقة (70)، ثم سجل هدف الفوز بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة (74).



وفي المجموعة ذاتها، تغلب مولده النرويجي على مضيفه دوندالك الإيرلندي بنتيجة (2-1).



وفي مباراة أخرى بالمجموعة الأولى عاد روما الإيطالي، بفوز مهم من أرض يونغ بويز السويسري، بتغلبه عليه بهدفين لهدف.



وتقدم يونغ بويز أولا بهدف حمل توقيع المهاجم الكاميروني جان بيار نسامي، في الدقيقة 14 من عمر المباراة.



وتمكن روما قلب النتيجة لصالحه في الشوط الثاني، بتسجيله هدفين متتاليين عن طريق المدافع البرازيلي برونو بيريز، وزميله الألباني ماراش كومبولا، وذلك في الدقيقتين 69 و74.



ولحساب المجموعة ذاتها، انتصر كلوج الروماني على مضيفه سسكا صوفيا البلغاري بهدفين دون رد.



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وسجل ثنائية كلوج كل من المهاجم ماريو روندون في الدقيقة 53، وسيبريان دياك في الدقيقة 74.



وبذلك، تصدر كلوج ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن روما صاحب المركز الثاني.



وفي مباراة في المجموعة السادسة سقط نابولي الإيطالي على ميدانه أمام ضيفه إي زد ألكمار الهولندي بهدفٍ دون رد.



وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم السويدي جاسبر كارلسون في الدقيقة 57 من عمر المباراة.



وفي لقاء آخر ضمن المجموعة ذاتها، تغلب ريال سوسييداد الإسباني على مضيفه ريجيكا السويدي بهدفٍ نظيف، أحرزه المهاجم خوان باوتيستا في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.



وبذلك، تصدر ألكمار ترتيب فرق المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بالتساوي مع ريال سوسييداد.

المصدر: وكالات