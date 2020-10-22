كريستيانو رونالدو لن يشارك في مباراة يوفنتوس أمام برشلونة 

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الخميس أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يشارك في مباراةِ فريقه يوفنتوس أمام برشلونة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.



وقالت الصحيفة الواسعة الانتشار أن نتيجة الفحص الذي أجراه رونالدو صباح اليوم، كشفت أنه لا يزالُ مصاباً بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وبذلك لن يتمكن النجم البرتغالي من اللحاق بمباراة برشلونة الأسبوعَ القادم، حيث يقضي بروتوكول الاتحاد الأوروبي بوجوب شفاء أي لاعب مصاب قبل أسبوع من موعد ِ المباراة.



وكان رونالدو قد اكتشف إصابتَه بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، خلال تواجده في معسكر المنتخب البرتغالي.

المصدر: بي إن سبورت