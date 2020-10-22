أكدت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الخميس أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يشارك في مباراةِ فريقه يوفنتوس أمام برشلونة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
وقالت الصحيفة الواسعة الانتشار أن نتيجة الفحص الذي أجراه رونالدو صباح اليوم، كشفت أنه لا يزالُ مصاباً بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وبذلك لن يتمكن النجم البرتغالي من اللحاق بمباراة برشلونة الأسبوعَ القادم، حيث يقضي بروتوكول الاتحاد الأوروبي بوجوب شفاء أي لاعب مصاب قبل أسبوع من موعد ِ المباراة.
وكان رونالدو قد اكتشف إصابتَه بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، خلال تواجده في معسكر المنتخب البرتغالي.
المصدر: بي إن سبورت
كانت هذه تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو لن يشارك في مباراة يوفنتوس أمام برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.