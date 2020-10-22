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كريستيانو رونالدو لن يشارك في مباراة يوفنتوس أمام برشلونة 

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أكدت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الخميس أن النجم البرتغالي لن يشارك في مباراةِ فريقه يوفنتوس أمام في دور مجموعات
 

وقالت الصحيفة الواسعة الانتشار أن نتيجة الفحص الذي أجراه رونالدو صباح اليوم، كشفت أنه لا يزالُ مصاباً بفيروس المستجد "كوفيد-19".
 

وبذلك لن يتمكن النجم البرتغالي من اللحاق بمباراة برشلونة الأسبوعَ القادم، حيث يقضي بروتوكول الاتحاد الأوروبي بوجوب شفاء أي لاعب مصاب قبل أسبوع من موعد ِ المباراة. 
 

وكان رونالدو قد اكتشف إصابتَه بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، خلال تواجده في معسكر المنتخب البرتغالي. 

المصدر: بي إن سبورت

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