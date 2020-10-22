شكرا لقرائتكم خبر عن نوير يحافظ على نظافة شباكه مع بايرن ميونيخ 200 مباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الألماني مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، رقما قياسيا خلال الفوز على أتلتيكو مدريد 4-0، على ملعب أليانز آرينا، الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وبحسب الموقع الرسمي لبايرن، فإن مانويل نوير حافظ على نظافة شباكه للمباراة رقم 200 خلال مسيرته الكروية في أليانز أرينا.

ونجح نوير فى الخروج بشباك نظيفة خلال 200 مباراة بقميص بايرن ميونخ، من أصل 394 خاضها مع الفريق البافارى فى جميع المسابقات، منذ انضمامه من فريق شالكه، فى صيف عام 2011.

وبهذا الرقم تجاوز نوير رقم أسطورة حراسة المرمى الألماني، سيب ماير، الذي لم تهتز شباكه في 199 مباراة، مع بايرن، إجمالي 651 مباراة حمل فيها ألوان البافاريين.