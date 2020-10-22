شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المالكي السابق يكشف مصير قائد ريال مدريد حال خسارته في الكلاسيكو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى خوسيه أنطونيو كاماتشو، لاعب ومدرب ريال مدريد السابق، أن إدارة النادي، برئاسة فلورينتينو بيريز، لن تُقيل المدير الفني الحالي زين الدين زيدان من منصبه، حال خسر الكلاسيكو، رغم الخسارتين أمام قادش في الليجا، وشاختار في دوري الأبطال.
وقال كاماتشو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لا أعتقد أن زيدان سيُقال إذا خسر الكلاسيكو يوم السبت، فهو يحظى بدعم الرئيس ويجب أن يستمر". وأضاف: "رغم أنه في كرة القدم لا يمكنك النظر إلى الوراء، وهي قاسية جدًا في بعض الأحيان، لكن لا أعتقد رحيله".
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