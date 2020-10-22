شكرا لقرائتكم خبر عن الطريق إلى النهائى.. الأهلي ينتظر الوداد لتأكيد الصعود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب جماهير القلعة الحمراء المواجهة القوية للأهلى أمام الوداد المغربى، المقررة فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

يبحث الأهلى عن تأكيد أحقيته فى التأهل لنهائى البطولة بعد تفوقه فى مباراة الذهاب بهدفين للاشىء بتوقيع مجدى أفشة وعلى معلول، وبات الفريق على بعد خطوة من الحصول على تأشيرة النهائى، ورغم حالة الأفضلية التى فرضتها نتيجة المباراة الأخيرة للأحمر لكن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، رفض الاستهانة بالفريق المغربى، ووضح ذلك خلال الجدية التى شهدتها تحضيرات الفريق الأخيرة لرغبته فى تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير وتثبيت أقدامه مع الفريق فى الاختبار الإفريقى الثانى للمدرب منذ توليه المسؤولية.

ويكفى الأهلى الخسارة بفارق هدف للعبور إلى نهائى البطولة التى يحمل الرقم القياسى لعدد مرات الفوز بها (8 ألقاب).

تحضيرات الأهلى شهدت التركيز على تصويب الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الذهاب لتجنب تكرارها الليلة لرغبته فى ظهور الفريق بمستوى جيد يمنحه الثقة قبل النهائى، كما ركز خلال التدريبات على التسديدات من مختلف الزوايا والتعامل مع العرضيات كأحد الحلول للتسجيل، ورغم تماثل محمود كهربا للشفاء من الإصابة التى تعرض لها فى الخلفية إلا أن موقف مشاركته مازال غامضا بسبب التحذير الطبى من التعجل فى مشاركته لتخوف طبيب الفريق من تجدد إصابته، فيما يرغب المدير الفنى فى الاستعانة باللاعب نظرا لموهبته وامتلاكه القدرة على المراوغة وتهديد مرمى المنافس، ووفقا لمصدر داخل الفريق فان موسيمانى ترك مسألة مشاركة كهربا فى المباراة حسب الظروف ووفقا لمجريات الأمور داخل الملعب، كما تأكدت جاهزية محمد مجدى «أفشة» بعد زوال الآلام التى اشتكى منها فى العضلة الخلفية.

ويُنتظر أن يلعب الأهلى المباراة بالقوة الضاربة المتمثلة فى محمد الشناوى حارس المرمى، وأمامه الرباعى على معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هانى، وفى وسط الملعب أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة أو «وليد سليمان»، وحسين الشحات، وفى الهجوم جونيور أجاى ومروان محسن. على الجانب الآخر، يدخل الوداد المغربى المباراة رافعًا شعار التحدى ومتسلحًا بالأمل فى التأهل للنهائى رغم صعوبة الموقف بسبب ثنائية الذهاب التى وضعته فى مأزق، حيث يحتاج للفوز 3-0، أو بفارق هدفين شريطة تسجيله 3 أهداف على الأقل فى مرمى الأهلى، للصعود إلى النهائى رقم 5 فى مشواره بالبطولة القارية، والثانى له على التوالى. وشدد الأرجنتينى ميجيل آنخيل جاموندى، مدرب الوداد، على أن فريقه لن يستسلم لنتيجة لقاء الذهاب، مؤكدا أنه جاء إلى مصر لنيل بطاقة الترشح للنهائى، معولًا على استعادة قوته الضاربة.

ورصدت إدارة الوداد مكافآت مالية ضخمة للاعبين حال اجتياز عقبة الأهلى، حسبما أفادت تقارير صحفية مغربية مؤخرا، دون الإفصاح عن قيمتها.

ويعتزم جاموندى إجراء تعديلات فى تشكيلة الفريق الأساسية فى اللقاء، أولها الدفع بالمدافع الإيفوارى شيخ إبراهيم كومارا منذ البداية، مع إعادة يحيى جبران لمركزه الأصلى فى خط الوسط، بعدما لعب فى قلب الدفاع فى الذهاب، وتسبب فى الهدف الأول للأهلى وكذلك فى ركلة الجزاء التى أحرز منها الفريق المصرى الهدف الثانى، كما ينوى جاموندى، الذى يطمح لقيادة فريقه لتحقيق فوزه الأول على الأهلى بالملاعب المصرية، الاعتماد أيضا على الكونغولى الديمقراطى كازادى كاسينجو فى الهجوم بدلا من جباجبو.

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ويسعى الوداد لإنهاء سلسلة اللاهزيمة للأهلى على ملعبه فى البطولة، ويحلم أن يكون ثانى فريق مغربى يهزم الأهلى فى مصر بدورى الأبطال، بعد غريمه التقليدى الرجاء، الذى فاز على الأهلى 1-0 فى استاد القاهرة فى مرحلة المجموعات بنسخة 1999.

ويلتقى الفائز من تلك المواجهة، فى المباراة النهائية، مع الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء.