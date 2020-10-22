شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: أنا المسؤول عن هزيمة ريال مدريد أمام شاختار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أنه يرى نفسه قادرا على التعامل مع اللحظة التي يمر بها فريقه، بعد أن مني بخسارتين متتاليتين، الأولى في الليجا أمام قادش بهدف نظيف، والثانية من شاختار 2-3 في دوري الأبطال.

وعن خسارته أمام شاختار، علق زيدان "لا أعتقد أن الأمر يتعلق بنقص الرغبة. بدأنا المباراة بتلقي هدف عقب خطأ، ومن هنا بدأت الثقة تضيع، خاصة أننا خسرنا المباراة السابقة في الليجا". وأضاف زيدان "أنا المسؤول. لا بد أن شيئا ما لم أفعله جيدًا ليخرج الشوط الأول بهذه الصورة"، حيث تلقى الفريق الملكي 3 أهداف.