شكرا لقرائتكم خبر عن كومان بعد الثنائية في شباك أتلتكيو مدريد: بايرن ميونيخ يواصل الانتصارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي كينجسلي كومان الذي سجل هدفين من الأربعة التي فاز بها فريقه بايرن ميونخ على أتلتيكو مدريد مساء أمس الأربعاء في دوري الأبطال، أنه لم يكن يفكر في كونه صاحب هدف التتويج بلقب البطولة العام الماضي، مشيرا إلى أن الأهم في الموسم الحالي هو أن يواصل البايرن مسيرة الانتصارات.

وقال كومان في تصريحات عقب اللقاء "كان هذا الأمر مهما لكنه ينتمي للموسم الماضي. الأهم هو ما يحدث في هذا الموسم ونريد الاستمرار على درب الانتصارات". وعن لقاء أتلتيكو مدريد، أوضح كومان أنه كان سعيدا للغاية بهدفيه قائلا: "لعبنا بشكل جيد، سعيد للغاية بالهدفين الذين سجلتهما. استحققنا الفوز عن جدارة".

ووصف الفرنسي التمريرة التي تسلم بها الكرة من زميله جوشوا كيميتش وأسفرت عن الهدف الأول بأنها كانت رائعة، مختتمًا: "لم يكن علي سوى التحكم بها والتهديف".