شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يُقاتل من أجل لحاق «رونالدو» بموقعة برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «كوريرى ديللو سبورت»، الإيطالية، أن يوفنتوس يتمسك بأمل لحاق نجمه البرتغالى كريستيانو رونالدو بمواجهة برشلونة، فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.

وتفوق يوفنتوس فى الجولة الأولى على دينامو كييف الأوكرانى، بنتيجة 2-0، فى غياب رونالدو، بسبب إصابته بفيروس كورونا، وسيواجه اليوفى نظيره برشلونة فى 28 من الشهر الجارى ضمن الجولة الثانية.

وبحسب الصحيفة الإيطالية، فإن يوفنتوس يترقب عودة رونالدو فى أسرع وقت ممكن، حيث يرغب الجميع فى رؤيته وجهًا لوجه من جديد مع ليونيل ميسى نجم البارسا، ولكن هذه المرة بقميص البيانكونيرى.

وتنافس ميسى ورونالدو طيلة 9 سنوات فى إسبانيا، عندما كان الدون لاعبًا فى صفوف ريال مدريد. وينص بروتوكول الاتحاد الأوروبى على أن اللاعب الذى ثبتت إصابته بفيروس كورونا، يجب أن يتم الإعلان عن علاجه سريريًا، أو أن تكون نتيجة الاختبارات سلبية قبل أسبوع على الأقل من المباراة، كى يتم السماح له بالمشاركة فى البطولات الأوروبية.

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كما يجب إرسال الوثائق الكاملة المتعلقة بالحالة الصحية للاعب للتأكد منها.

وشددت الصحيفة أن اليوم يبدو مهما فى حسم مصير رونالدو من خوض مباراة برشلونة، حيث سيسمح له بذلك حال ظهور سلبية نتيجة المسحة. لكن الصحيفة أكدت أن اليوم سيكمل رونالدو 10 أيام من إعلان إيجابية مسحة كورونا التى خضع لها، وقد يسمح له بالعودة للملاعب فى حال استمرار عدم معاناته من الأعراض، وبالتالى يكون نشاط الفيروس منخفضا بما يكفى لجعل إمكانية العدوى مستحيلة إلى حد كبير.

على جانب آخر، ذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، أن موراتا سجل أول ثنائية (هدفين) له بمسابقة دورى الأبطال فى مباراته رقم (53) بالبطولة.

ومن ناحية أخرى، قالت الشبكة إن أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، هو ثالث مدرب للبيانكونيرى يفوز فى أول مباراة له خارج ملعبه بمسابقة دورى الأبطال، بعد مارشيلو ليبى فى 1995 وفابيو كابيلو فى 2004.