فاران ينتقد ريال مدريد بعد البداية الكارثية بدوري الأبطال أمام شاختار

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد رافائيل فاران مدافع ريال مدريد، فريقه بعد الهزيمة ضد شاختار دونيتسك (3-2)، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وقال فاران في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أعتقد أننا لم نلعب كما أردنا بشكل جماعي، أردنا الضغط على الخصم وإيقاف الهجمات المرتدة، لكننا لم ننجح في ذلك".
وأضاف: "لم نلعب للأمام لإلحاق الضرر بالمنافس، تمركزنا كان سيئا دفاعيًا، وافتقرنا إلى الضغط معًا، إنها لحظة صعبة للفريق، لكن لدينا مباراة مهمة بعد 3 أيام، وعلينا التحضير لها بشكل جيد كي نفوز". وتابع: "كنا نطمح للفوز لكن لم ننجح، قدمنا كل شيء في الشوط الثاني وكنا أفضل، لكننا لم نسجل الكثير من الأهداف لتغيير مجريات المباراة".
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