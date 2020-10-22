شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف تنافس على جائزة الأفضل بدوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن القائمة المرشحة لجائزة أفضل هدف، في مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. ويتنافس 4 أهداف على الجائزة، وهم: هدف الإكوادوري كريستيان راميريز، لاعب فريق كراسنودار الروسي، في شباك رين الفرنسي، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 1-1، وثانيا، هدف الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، في شباك شاختار الأوكراني، في اللقاء الذي انتهى بفوز الثاني بنتيجة 3-2، وثالثا، هدف الأرجنتيني أليخاندرو جوميز، لاعب أتالانتا الإيطالي، في شباك ميتلاند الدنماركي، في اللقاء الذي انتهى بفوز الأول 4-0، ورابعا، هدف الفرنسي كورينتين توليسو، لاعب بايرن ميونخ، في شباك أتلتيكو مدريد، في اللقاء الذي انتهى بفوز البافاري 4-0. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

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