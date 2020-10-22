شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيمه يتفوق على كريستيانو رونالدو بقميص ريال مدريد بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، رقما مميزا أمام شاختار، مساء أمس، رغم خسارة الميرنجي على ملعبه بنتيجة 3-2، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لموقع الرسمي لريال مدريد، فقد أصبح بنزيما خامس أكثر لاعبي الملكي مشاركة في دوري أبطال أوروبا، حيث دخل المهاجم الفرنسي في الشوط الثاني من مباراة شاختار ليخوض مباراته رقم 102، متفوقا على كريستيانو رونالدو 101 مباراة، ولا يتقدمه الآن في هذا التصنيف سوى إيكر كاسياس 152 وراؤول جونزاليس 132وسيرجيو راموس 124 وروبرتو كارلوس 109.

وجاء الظهور الرسمي الأول لبنزيما مع ريال مدري في دوري الأبطال، يوم 30 سبتمبر 2009 في الفوز ضد أولمبيك مارسيليا 3-0، وبعد جولتين سجل أول أهدافه مع الميرنجي ضد ميلان 1-1 على ملعب سان سيرو. ويعتبر بنزيما ثالث أفضل هداف للريال في دوري الأبطال عبر التاريخ، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو 105 وراؤول 66.