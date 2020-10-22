شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات مشاهدة مباراتي الأهلي والوداد والزمالك والرجاء في البيت (دون تكلفة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الهيئة الوطنية للإعلام إذاعة مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها غدا الجمعة الساعة 9 مساء، على التردد الأرضي لقناة on time.

ومن المقرر أيضا إذاعة مباراة الزمالك والرجاء، وكذلك المباراة النهائية في حال صعود أحد الفريقين المصريين إلى النهائي.

كيف يمكن تشغيل التردد الأرضي لقناة on time؟

1. إذا كان تليفزيونك به إريـال داخلي افصل «جاك الدش»، ثم قم بتشغيل الإريـال الداخلي في التليفزيون، وابحث عن الترددات VHF وتردد UHF، وسوف يتيح لك التردد الأخير صورة أكثر نقاء وجودة، ومع البحث سوف تعثر على القنوات الأرضية.

2. إذا لم يكن بالتلفزيون إريـال داخلي أو تسكن في منطقة بها أبراج سكنية ضخمة، تحجب الاستقبال، افصل طبق الدش، وأحضر «جاك» التليفزيون به مكان لطرفي سلك، ثم أحضر سلك الإريـال القديم أو سلك عادى بطرفين ووصل السلك في الـ«جاك» على أن يكون طرف السلك في إحدى نوافذ منزلك أو البلكونة، ثم ابحث في تردد UHF من خلال ريموت التليفزيون ستجد القنوات الأرضية.

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