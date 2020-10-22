شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتلقى الخسارة الثانية على التوالي في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى فريق نادي النصر الهزيمة مجدداً بهدف دون رد أمام منافسه التعاون، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل هدف المباراة الوحيد ليندر تاوامبا في الدقيقة 63، من تمريرة عبدولاي ساني، لصالح التعاون، بعد أن حسم الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان ريان الموسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، قد تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 9من عمر المواجهة، ويتمكن التعاون وهو منقوصاً بقيادة مديره الفني الفرنسي كاتيرون من الحاق الهزيمة بـ"العالمي"

جدير بالذكر أن الهزيمة هي الثانية لفريق النصر، في الموسم الحالي، بعدما خسر أمام الفتح في أولى جولات الدوري السعودي للمحترفين، بهدفين لهدف.

واستمر النصر بلا رصيد من النقاط بينما ارتفع رصيد التعاون إلى 4 نقاط، محتلا المركز الثاني خلف الهلال صاحب المركز الأول.

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