شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش: نادال كان أفضل مني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، اليوم الخميس، إنه لعب في 2020 مجموعة من أفضل مبارياته في التنس، لكنه عبر عن أسفه لإخفاقه في الفوز ببطولتي أمريكا المفتوحة، ورولان جاروس، في مسعاه ليصبح أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في العالم.

ويملك ديوكوفيتش 17 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، مقابل 20 لنادال وروجر فيدرر. وقال ديوكوفيتش للصحفيين، في أكاديميته للتنس بوسط بلجراد "أشعر بأسف شديد لعدم فوزي بأمريكا المفتوحة ورولان جاروس هذا العام".

وتابع "كنت في حالة بدنية رائعة في البطولتين، لكن بعد بلوغي نهائي فرنسا المفتوحة، خسرت أمام منافس (نادال) كان أفضل مني في ذلك اليوم، كنت أقل منه في المستوى". ونفى ديوكوفيتش كونه يقع تحت ضغوط، ليتفوق على حصيلة نادال وفيدرر في الصراع الثلاثي، على لقب أعظم لاعب في تنس الرجال، على مر العصور.