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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كولوسفسكي: جميع الأسئلة في يوفنتوس حصلت على إجاباتها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020
أعرب الوافد الجديد إلى صفوف يوفنتوس، الشاب ديان كولوسفسكي عن سعادته في موسمه الأول مع السيدة العجوز.
وصرح كولوسفسكي لشبكة "سكاي" الإيطالية: "كل شيء جميل في يوفنتوس، لا شك في عمرك، لا يهم كم عمرك وأنت تلعب ليوفنتوس".
وأضاف: "عليك أن تقدم كل شيء من أجل أن تلعب، دون النظر لعمرك وهل أنت صغير أم لاعب كبير تتمتع بالخبرات، الجميع هنا يساعدنا حقاً".
وختم كولوسفسكي: "جميع الأسئلة في يوفنتوس حصلت على إجاباتها، عندما أخطئ يحاولون معالجة الخطأ، وعندما أفعل شيئاً صحيحاً يشجعونني على التحسن".
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