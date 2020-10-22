عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

أعرب الوافد الجديد إلى صفوف ​يوفنتوس​، الشاب ​ديان كولوسفسكي​ عن سعادته في موسمه الأول مع السيدة العجوز.

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وصرح كولوسفسكي لشبكة "سكاي" الإيطالية: "كل شيء جميل في يوفنتوس، لا شك في عمرك، لا يهم كم عمرك وأنت تلعب ليوفنتوس".

وأضاف: "عليك أن تقدم كل شيء من أجل أن تلعب، دون النظر لعمرك وهل أنت صغير أم لاعب كبير تتمتع بالخبرات، الجميع هنا يساعدنا حقاً".

وختم كولوسفسكي: "جميع الأسئلة في يوفنتوس حصلت على إجاباتها، عندما أخطئ يحاولون معالجة الخطأ، وعندما أفعل شيئاً صحيحاً يشجعونني على التحسن".