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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبي يرمي المنديل ويعتزل التدريب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020
اعلن بطل العالم واسطورة التدريب الايطالي مارتشيلو ليبي اعتزاله التدريب بعد 30 عامًا من قيادة الكثير من الفرق والمنتخبات الإيطالية.
وقال ليبي: "اليوم انتهيت من مرحلة التدريب هذا يكفي لقد حققت جزء كبير من أحلامي".
وأضاف: "ربما يمكنني أن أكون مفيدًا في أدوار أخرى لم أعتزل كرة القدم لكن لا شيء جديد الآن".
وبدأ ليبي مدربًا تحت 19 عامًا في سامبدوريا ثم تولى قيادة أتالانتا ونابولي وإنتر ويوفنتوس قبل أن يصبح مدرب منتخب إيطاليا في 2004 ويفوز معها في مونديال المانيا 2006.
صاحب الـ72 عامًا فاز بخمسة ببطولات للدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ولقب دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس وهو الأخير للبيانكونيري منذ 25 عامًا.
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