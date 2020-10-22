ليبي يرمي المنديل ويعتزل التدريب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

اعلن بطل العالم واسطورة التدريب الايطالي مارتشيلو ليبي ​اعتزال​ه التدريب بعد 30 عامًا من قيادة الكثير من الفرق والمنتخبات الإيطالية.



وقال ليبي: "اليوم انتهيت من مرحلة التدريب هذا يكفي لقد حققت جزء كبير من أحلامي".

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وأضاف: "ربما يمكنني أن أكون مفيدًا في أدوار أخرى لم أعتزل كرة القدم لكن لا شيء جديد الآن".

وبدأ ليبي مدربًا تحت 19 عامًا في سامبدوريا ثم تولى قيادة أتالانتا ونابولي وإنتر ويوفنتوس قبل أن يصبح مدرب منتخب إيطاليا في 2004 ويفوز معها في مونديال المانيا 2006.

صاحب الـ72 عامًا فاز بخمسة ببطولات للدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ولقب دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس وهو الأخير للبيانكونيري منذ 25 عامًا.