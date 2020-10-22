- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يطلب تاجيل التصويت على سحب الثقة من بارتوميو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020
طلب نادي برشلونة الإسباني تأجيل التصويت على سحب الثقة من الإدارة الحالية التي يرأسها جوسيب بارتوميو.
وجاء بيان برشلونة على الشكل التالي:
- عُقد اجتماع بين نادي برشلونة والحكومة التي اكدت انه لا يمكن إجراء التصويت بسحب الثقة بأمان في المواعيد المحددة بشرط التوافق مع توصيات البروتوكولات.
- برشلونة يرى أنه يجب توفر 15 يومًا على الأقل للتحضير لحجب الثقة ولهذا طُلب من الحكومة الإذن بإجراء تصويت بحجب الثقة في 15 و16 تشرين الثاني والحكومة ستدرس الطلب وسترد خلال الأيام القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يطلب تاجيل التصويت على سحب الثقة من بارتوميو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.