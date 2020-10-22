برشلونة يطلب تاجيل التصويت على سحب الثقة من بارتوميو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

طلب نادي ​برشلونة​ الإسباني تأجيل التصويت على سحب الثقة من الإدارة الحالية التي يرأسها جوسيب ​بارتوميو​.

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وجاء بيان برشلونة على الشكل التالي:

- عُقد اجتماع بين نادي برشلونة والحكومة التي اكدت انه لا يمكن إجراء التصويت بسحب الثقة بأمان في المواعيد المحددة بشرط التوافق مع توصيات البروتوكولات.

- برشلونة يرى أنه يجب توفر 15 يومًا على الأقل للتحضير لحجب الثقة ولهذا طُلب من الحكومة الإذن بإجراء تصويت بحجب الثقة في 15 و16 تشرين الثاني والحكومة ستدرس الطلب وسترد خلال الأيام القادمة.