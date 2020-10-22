الدوري السعودي: التعاون يعمق جراح النصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

تغلب نادي ​التعاون​ السعودي على ضيفه ​النصر​ بهدف للاشيء رغم طرد لاعبه في الدقائق العشرة الأولى للمباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية من ​دوري كأس الأمير محمد بن سلمان​ لكرة القدم.



وغابت الأهداف عن الشوط الأول من المباراة الذي إنتهى سلبياً وإنتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 63 من عمر اللقاء لخطف هدف الفوز والذي حمل توقيع ليندر تاوامبا.

ويتقاسم التعاون صدارة الترتيب العام مع الهلال برصيد 4 نقاط لكل منهما فيما يحتل النصر المركز الأخير بدون أي نقطة.