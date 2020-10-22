شكرا لقرائتكم موسيماني يطلب ضم مهاجم سوبر بعد طلب رحيل بادجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح الإعلامي محمد شبانة في لايف تليفزيون "اليوم السابع" أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي طلب التعاقد مع مهاجم اجنبي سوبر لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، بعد الاستقرار على رحيل الثنائي السنغالي اليو بادجي والأنجولي جيرالدو، في الوقت الذي سيتم قيد المدافع المغربي بدر بانون علي حساب واحد منهم فيما سيتم قيد المهاجم الأجنبي الجديد على حساب الثاني.

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وأكد شبانة لتليفزيون اليوم السابع أن لجنة التخطيط بالأهلي رشحت المهاجم الزامبي والتر بواليا لاعب الجونة لكي ينضم لصفوف الفريق في الموسم الجديد ،خاصة بعد المردود الرائع الذي قدمه مع فريقه هذا الموسم في الوقت الذي جهزت لجنة التخطيط بالنادي عددآ من السير الذاتية لمهاجمين اخرين لعرضهم على موسيماني تمهيدا لاختيار احدهم لتدعيم هجوم الفريق، الا ان المدرب الجنوب افريقي طلب ارجاء البت في الأمر لحين انتهاء بطولة دوري ابطال افريقيا.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.