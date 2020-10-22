شكرا لقرائتكم عدلي القيعي: الزمالك صاحب مصلحة في تأجيل مباراة الرجاء.. وأسالوا بشير التابعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عدلي القيعي مستشار التسويق داخل النادي الأهلي أن الزمالك صاحب مصلحة في تأجيل مباراة الرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا

أضاف عدلي القيعي خلال تصريحاته بقناة الأهلي: "بشير التابعي اعترف بأن الزمالك صاحب مصلحة في الموافقة على تأجيل مباراة الوداد".

أوضح عدلي القيعي أن المدربين الأهلاوية تألقوا خلال الموسم الحالي وعلى رأسهم عماد النحاس الذي أكد جدارته بعد قيادة المقاولون العرب للمركز الرابع.

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تابع عدلي القيعي: "اتهمونا بأننا نسعى لمصلحتنا في إعادة النشاط الكروي وكيف كان الحال للأندية الثلاثة في بطولات أفريقيا".

وشدد القيعي أن نادي بيراميدز بنسبة 90% سيستمر في المركز الثالث بالدوري المصري الممتاز مضيفاً الى أننا نبارك بيراميدز تأهله الى المباراة النهائية بكأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه.

وواصل مستشار التسويr بالأهلي أن الزمالك سجل هدفه الوحيد من هجمة منظمة وليست عشوائية وأدائه الدفاعي في الشوط الثاني طبيعياً أمام منافس على أرضه في المغرب.