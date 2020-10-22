شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يبدأ الاستعداد لموقعة الزمالك بختام الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ فريق الإسماعيلى الاستعداد لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة الأخيرة “الأسبوع الــ34 “بمسابقة الدورى المحلى.

وبدأ المران بجرى اللاعبين حول الملعب قبل أن يشمل على مجموعة من الجمل الفنية والخططية أبرزها التسليم والتسلم والضغط على حامل الكرة.وشهد المران عودة الغينى الدولى بيكيتى سيلفا ، بعد عودته من الانضمام لصفوف منتخب بلاده.

وخاض ثنائى الفريق أحمد مدبولى ووجيه عبد الحكيم تدريبات تأهيلية ، فيما اكتفى محمد صادق بمتابعة المران من خارج الخطوط، على أن ينتظموا بالتدريبات اعتبارا من الغد حسب تصريحات الجهاز الطبى.

واختتم المران بتقسيمة مطولة والتى كانت عبارة عن مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية وسط حرص الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ريكاردو على اصلاح الأخطاء التى تظهر خلال التقسيمة.

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وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

ويتمسك الاسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الاسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 37 هدف وتلقت شباكه 45 هدف.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 9 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر ثلاثة مواجهات وأحرز 10 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وتواصل لجنة التعاقدات بالنادى الاسماعيلى اجتماعاتها لمناقشة تطورات الصفقات الجديدة للدراويش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويحرص أعضاء اللجنة بشكل متواصل على مشاهدة فيديوهات لعدد من اللاعبين الذين رشحهم بعض الوكلاء لاسيما فى خط الهجوم والدفاع، وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تشكيل لجنة تعاقدات جديدة لاختيار وضم اللاعبين الجدد استعدادًا للموسم الجديد، ووتمتلك لجنة التعاقدات الجديد برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادى، وعضوية كل من خالد القماش وأبو طالب العيسوى وأحمد العجوز ومحمد محسن أبو جريشة، كل الصلاحيات فى اختيار وترشيح اللاعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدًا للتعاقد معهم.