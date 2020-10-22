شكرا لقرائتكم شبانة في لايف "اليوم السابع": عودة صلاح محسن لتدعيم هجوم الأهلي بالموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة لتليفزيون "اليوم السابع" أن إدارة الأهلى استقرت على عودة صلاح محسن مهاجم الفريق المعار لنادي سموحة في الموسم المقبل ليكون ضمن تدعيم هجوم الفريق خاصة مع رغبة الجنوب افريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق بدعم الهجوم بصورة جيدة ولو على حساب المتواجدين في صفوف الفريق حاليا لانه يري انه يعاين في خط الهجوم بسبب عدم تنفيذ فكره وأيضا اهدار الفرص السهلة.

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وأكد شبانة لتليفزيون اليوم السابع أن الإدارة الحمراء تراجعت عن عودة عمار حمدي واستمرار اعارته سواء في صفوف طلائع الجيش او أي الأندية التي طلبته ومنها سموحة والاتحاد السكندري الذىن يرغبان في ضمه، ويأتي قرار استمرار اعارته بسبب رغبته في المشاركة باستمرار للحفاظ على فرص تواجده في صفوف المنتخب الاوليمبي الذى يستعد لأولمبياد طوكيو خاصة ان شوقي غريب اعلن أن اللاعب الذى يغيب عن المشاركة فترة كبيرة لن يكون ضمن حساباته الفنية.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.