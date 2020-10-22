شكرا لقرائتكم بعد تأجيل موقعة الرجاء.. تقديم موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي بالدوري إلى 26 أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الرأي داخل لجنة المسابقات باتحاد الكرة، على إقامة مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الجولة الـ34 والأخيرة بالدورى يوم 26 أكتوبر الجارى، بعد قرار الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بإقامة مباراة العودة بين الزمالك والرجاء المغربى فى قبل نهائى دورى أبطال افريقيا، يوم 1 نوفمبر المقبل بدلا من السبت المقبل كما كان محددا بعد إصابة 14 لاعبا من الرجاء المغربى بفيروس كورونا المستجد.

كما استقرت اللجنة على استمرار المواعيد التى حددتها من قبل لمباريات الجولة وهى 29 و30 و31 أكتوبر الجارى لباقى المباريات، على أن يتم اعلان الجدول خلال الساعات المقبلة.

وحقق الزمالك الفوز على الرجاء المغربى، فى لمبراة التى جمعت بين الفريقين مساء الأحد الماضى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى أقيمت على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء فى المغرب، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أشرف بن شرقى، حيث يسعى الفريق الأبيض لاستعادة كافة عناصره لخوض مباراة الإياب أمام الرجاء وعبور دور نصف النهائى من أجل التأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا والمنافسة على اللقب الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002، عندما توجه به للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء البيضاوى.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر موقعه الرسمى، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى حتى الأول من نوفمبر المقبل، ضمن إياب دور نصف النهائى من مسابقة دورى أبطال أفريقيا.

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وكشف "كاف" أن مباراة الزمالك والرجاء، والتى كان مقررا إقامتها مساء بعد غد السبت، تم تأجيلها حتى الأول من نوفمبر المقبل، على أن يكون النهائى فى موعده وتحديدًا السادس من نوفمبر المقبل، وجاء هذا بسبب إصابة 14 لاعبين داخل صفوف فريق الرجاء البيضاوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الأمر الذى جعل وزارة الصحة المغربية ترفض سفر الفريق للقاهرة.

وكانت الأيام الأيام القليلة الماضية، قد شهدت محاولات من جانب نادى الرجاء لتأجيل اللقاء نظرًا للظروف التى يمر بها الفريق الأخضر من حيث الإصابات بعد ارتفاع عدد حالات كورونا إلى 14 لاعبًا.

وأكد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم إقامة مباراة الأهلى ضد الوداد فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى موعدها غدًا الجمعة، كما شدد على أن المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا ستقام فى موعدها المحدد 6 نوفمبر المقبل.