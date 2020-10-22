شكرا لقرائتكم قمر والغندور وسيسيه يقودون هجوم الاتحاد أمام المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، تشكيل زعيم الثغر الذي سيخوض به مباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها بعد قليل، على ستاد السويس، ضمن مباريات دور الثمانية من مسابقة كأس مصر. وجاء التشكيل على النحو التالي"- في حراسىة المرمى: عماد السيد خط الدفاع : السيد سالم، محمد رجب، مروان النجار، محمود شعبان، Advertisements خط الوسط : مروان عطية، كريم الديب، أحمد راشد. خط الهجوم : خالد الغندور، خالد قمر، رزاق سيسيه. فيما أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب ، حيث جاء التشكيل علي النحو التالي .. حسن شاهين ، أمير عابد، فاروق نور الدين ، محمد سمير ، حسن الشامي ، ابراهيم صلاح، أحمد الشيمي ، كريم مصطفي، شكري نجيب ، لويس هنستروزا ، سيف الدين الجزيري.

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