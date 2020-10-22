شكرا لقرائتكم ميلان يصطدم بروما في قمة الجولة الخامسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعود فرق أتالانتا ويوفنتوس ولاتسيو إلى فعاليات الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد مسيرة قوية في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي واصل فيه إنتر ميلان بدايته المهتزة للموسم بتعادل محبط على ملعبه.

وتقدم بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 2 - 1 على ملعب إنتر ميلان "جوسيبي مياتزا" مساء الأربعاء قبل أن يسجل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدفه الثاني ويقود إنتر ميلان لتعادل قاتل 2 - 2 في الوقت بدل الضائع.

وقال أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان "لعبنا بشكل جيد أمام فريق منضبط" ، تعليقا على التعادل مع غلادباخ والذي جاء بعد التعادل على ملعب لاتسيو بهدف لمثله والخسارة أمام ميلان بهدفين مقابل هدف في ديربي ميلانو. وأضاف "لا يمكنني أن ألقي باللوم على اللاعبين مطلقا ، لكن بكل تأكيد يمكننا التطور وتصحيح أخطاءنا".

وقبل ساعات من مباراة غلادباخ، تلقى كونتي نبأ إصابة مدافعه المغربي أشرف حكيمي بفيروس كورونا المستجد، لينضم لأربعة لاعبين أصيبوا بالعدوى في وقت سابق والذين على الأرجح سيغيبون عن المباراة على ملعب جنوى بعد غد السبت في المرحلة الخامسة.

وعانى جنوى كثيرا من فيروس كورونا حيث افتقد سبعة لاعبين بسبب العدوى خلال مباراته على ملعب فيرونا يوم الاثنين الماضي التي انتهت بالتعادل، بعد أن جرى تأجيل مباراة الفريق أمام تورينو في وقت سابق بسبب إصابة 17 لاعبا بالفريق بالفيروس.

وسحق أتالانتا مضيفه ميتييلاند الدنماركي بأربعة أهداف دون رد أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا ليتجاوز هزيمته القاسية على ملعب نابولي 1-4.

وجاءت الهزيمة أمام نابولي لتعطل الغزارة التهديفية لاتالانتا الذي سجل 98 هدفا في الموسم الماضي من الدوري المحلي بجانب تسجيله 14 هدفا في أول أربع مباريات من الموسم الحالي.

Advertisements

ويستضيف أتالانتا فريق سامبدوريا يوم السبت عندما يلتقي لاتسيو مع ضيفه بولونيا عقب فوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف لهدف مساء الثلاثاء بدوري الأبطال.

وتغلب يوفنتوس على مضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدفين دون رد سجلهما ألفارو موراتا ، الذي قاد خط هجوم الفريق عقب إصابة الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو بكورونا ودخوله للعزل الطبي.

وقال موراتا "إنه شعور رائع اللعب في دوري أبطال أوروبا مع هذا النادي، نريد أن نقطع الطريق حتى نهايته ونقاتل لتحقيق ذلك".

من جانبه قال أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس والذي كان على مقاعد البدلاء فى يوم الهزيمة في النهائي امام برشلونة عام 2015 "علينا ألا ننسى أننا نفتقد رونالدو وباولو ديبالا ليس جاهزا بنسبة مئة بالمئة، لذا فإن قوامنا الهجومي قد يتغير".

وينتظر ويستون ماكيني نتيجة اختبار فيروس كورونا في الوقت الذي تعرض فيه المدافع المخضرم جورجيو كيليني لإصابة عضلية في كييف وسيغيب عن مباراة يوفنتوس أمام ضيفه فيرونا يوم الأحد.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية قبل مباراته أمام ضيفه روما يوم الاثنين.وسجل الفريق تسعة اهداف وتلقى هدفا واحدا حتى الآن.

وتنطلق الجولة الخامسة غدا الجمعة بمباراة ساسولو الوصيف مع تورينو. ويلتقي يوم الأحد كالياري مع كروتوني وبارما مع سبيزيا وبينفينتو مع نابولي وفيورنتينا مع اودينيزي.