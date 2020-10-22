شوط أول سلبى بين الاتحاد السكندرى والمقاولون فى دور الـ 8 بكأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الاتحاد السكندري والمقاولون العرب ، فى المباراة التي تجمهما بالوقت الحالى ، على ستاد السويس، ضمن مباريات دور الثمانية من مسابقة كأس مصر ، والتى تشهد أول ظهور لحسام حسن مع زعيم الثغر بعد غياب عن التدريب عقب رحيله عن سموحة فى الدور الأول من دورى الموسم الجارى. وجاء تشكيل الاتحاد السكندري على النحو التالي"- حراسىة المرمى: عماد السيد خط الدفاع : السيد سالم، محمد رجب، مروان النجار، محمود شعبان، خط الوسط : مروان عطية، كريم الديب، أحمد راشد. Advertisements خط الهجوم : خالد الغندور، خالد قمر، رزاق سيسيه. فيما جاء تشكيل المقاولون العرب علي النحو التالي .. حسن شاهين ، أمير عابد، فاروق نور الدين ، محمد سمير ، حسن الشامي ، ابراهيم صلاح، أحمد الشيمي ، كريم مصطفي، شكري نجيب ، لويس هنستروزا ، سيف الدين الجزيري. وكانت الاتحاد والمقاولون قد تواجها فى مناسبتين خلال الموسم الجارى، حيث فاز المقاولون فى مباراة الدور الأول من الدورى على الاتحاد بهدف نظيف فى الأسكندرية، قبل أن يتعادل الفريقان على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر بهدف لكل فريق، فى مباراة شهدت الكثير من الندية والإثارة.

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