شبانة لتليفزيون الخليج 365 : الأهلي يُنهى 2020 باحتفالية كبرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الأهلي استقرت علي موعد اقامة الاحتقالية الخاصة بمرور 20 عاما على تتويج الفريق بلقب نادي القرن الافريقي، واتفق مسئولو الأهلي مع شركة بريزنتيشن الراعية على اقامة الاحتفالية أحد أيام شهر ديسمبر المقبل.لمتابعة فيديو اللايف بالكامل عبر تلفزيون الخليج 365
وأكد شبانة لتليفزيون الخليج 365 أن إدارة الأهلي ستوجه الدعوة لعدد من رموز النادي الأهلي والكرة المصرية للحضور، وكذلك مؤمن زكريا صانع العاب الفريق الذي تعرض لوعكة صحية شديدة تسببت في ابتعاده عن استكمال مشواره الكروي، وكان الأهلي قد فاز بلقب نادي القرن الإفريقي في عام 2000 بجائزة حاز عليها من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.
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