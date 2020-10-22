وفد بيراميدز يزور الرباط لمعاينة ملاعب التدريب ..ومران بدنى قوى للاعبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد نادي بيراميدز مدينة الرباط العاصمة، اليوم، الخميس، لمعاينة كافة الترتيبات الخاصة بانتقال البعثة للمدينة استعدادا لملاقاة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية..وضم الوفد، هاني سعيد المدير الرياضي للنادي، ومحمد صلاح مدير فريق الكرة، ومحمود فتح الله المدرب العام للفريق، ووليد مهدي مدير المباريات.وزار الوفد فندق الإقامة بمدينة الرباط والذي من المنتظر أن تقيم فيه البعثة، بجانب زيارة ملعب نادي الفتح الرباطي لخوض التدريبات عليه حتى موعد المباراة الهامة أمام نهضة بركان والمحدد لها يوم الأحد المقبل في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

على صعيد متصل، خاض فريق الكرة بنادي بيراميدز مرانا قويا مساء اليوم، بملعب نادي الوداد المغربي، بمدينة الدار البيضاء، استعدادا لمواجهة نهضة بركان في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.وجاء المران قويا للغاية واشتمل على وحدات بدنية مكثفة لرفع معدلات لياقة اللاعبين البدنية استعدادا للنهائي القاري، وظهر جميع اللاعبين بحالة بدنية وفنية طيبة. ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأخير غدا، الجمعة، بمدينة الدار البيضاء بملعب الوداد على أن يسافر بعدها إلى مدينة الرباط العاصمة، للبقاء بها حتى موعد مواجهة النهائي. وحرص المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز ورئيس البعثة على متابعة المران من الخارج لتحفيز اللاعبين من أجل الفوز بالنهائي المحدد له يوم الأحد المقبل بملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

وكان الحساب الرسمى للاتحاد الأفريقى "كاف" قد اختار النجم عبد الله السعيد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، كأفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام حوريا كوناكرى الغينى، التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على ستاد الركب محمد الخامس فى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وحصد الفريق السماوى بطاقة التأهل للمباراة النهائية لمواجهة نهضة بركان المغربى، بعد الفوز على حوريا بنتيجة 2 / 0. Advertisements وكان "كاف" قد طرح استفتاءً للحصول على لقب أفضل لاعب فى المباراة، وحصر الاستفتاء بين عبد الله السعيد، إبراهيم حسن ونبيل عماد دونجا، ومقابل لاعب واحد فقط من حوريا الغينى، وهو النجم لمين فوفانا. بيراميدز يحلم بالتتويج باللقب لأول مرة فى تاريخه متسلحًا بأرقامه القياسية التى حققها خارج ملعبه فى مشوار البطولة، حيث حقق الفوز في كل مبارياته السبعة التى خاضها خارج أرضه فى نسخة هذا الموسم من كأس الكونفدرالية. وكان مشوار بيراميدز للوصول الى نصف نهائى الكونفدرالية ليس سهلاً، بل خاض عدة مباريات كانت أولى هذه المباريات فى البطولة كانت في دور 64 عندما ألتقى مع ايتوال الكونغولى وقد تفوق عليه ذهابا ايابا بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف وصعد لدور 32 الأول. وتعادل فى القاهرة بهدف مع شباب بلوزداد الجزائرى، لكن استطاع الفوز عليه فى الجزائر بهدف لجون أنطوى صعد به للدور الثانى حيث لاقى يانج أفريكانز التنزانى واستطاع الفوز عليه أيضًا، فى المباراتين ذهابًا إيابًا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ليدخل دور المجموعات ويتصدر المجموعة الاول التى كانت تضم معه المصرى البورسعيدى واينوغو رينجرز النيجيرى وفريق نواذيبوالموريتانى بواقع خمسة انتصارات وهزيمة ليضمن صدارة المجموعة، حقق خلالها 5 انتصارات على أف سى نواذيبو والمصري مرتين، مقابل فوز وخسارة أمام إينوجو رينجرز. وفى دور الثمانية لعب بيراميدز مع زاناكو واستطاع الفوز بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة فى لوساكا قبل ان يخسر بهدف فى القاهرة، وليصعد الى الدور قبل النهائى ويهزم حوريا بهدفين.

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