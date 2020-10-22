شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يرفض مشاركة حازم إمام فى المران الجماعى وتأهيل محمود علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمود علاء، وحازم إمام لاعبا الزمالك، البرنامج التأهيلى الموضوع لهما من الجهاز الطبى للفريق، بقيادة الدكتور محمد أسامة، وذلك على هامش التدريبات الجماعية للفريق والمقامة حالياً على ملعب النادى، حيث خاض محمود علاء وحازم إمام مجموعة من التمارين الخاصة بالتأهيل فى صالة الجيمانزيوم، بعدما فضل البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للأبيض، عدم مشاركة حازم إمام فى المران الجماعى، وذلك لتجهيزهما جيدًا للمشاركة فى مباريات الفريق المقبلة، خاصة أن الأبيض يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء المغربى فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم 1 من نوفمبر المقبل.

وحقق الزمالك الفوز على الرجاء المغربى، فى لمبراة التى جمعت بين الفريقين مساء الأحد الماضى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى أقيمت على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء فى المغرب، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أشرف بن شرقى، حيث يسعى الفريق الأبيض لاستعادة كافة عناصره لخوض مباراة الإياب أمام الرجاء وعبور دور نصف النهائى من أجل التأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا والمنافسة على اللقب الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002، عندما توجه به للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء البيضاوى.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر موقعه الرسمى، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى حتى الأول من نوفمبر المقبل، ضمن إياب دور نصف النهائى من مسابقة دورى أبطال أفريقيا.

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وكشف "كاف" أن مباراة الزمالك والرجاء، والتى كان مقررا إقامتها مساء بعد غد السبت، تم تأجيلها حتى الأول من نوفمبر المقبل، على أن يكون النهائى فى موعده وتحديدًا السادس من نوفمبر المقبل، وجاء هذا بسبب إصابة 14 لاعبين داخل صفوف فريق الرجاء البيضاوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الأمر الذى جعل وزارة الصحة المغربية ترفض سفر الفريق للقاهرة.

وكانت الأيام الأيام القليلة الماضية، قد شهدت محاولات من جانب نادى الرجاء لتأجيل اللقاء نظرًا للظروف التى يمر بها الفريق الأخضر من حيث الإصابات بعد ارتفاع عدد حالات كورونا إلى 14 لاعبًا.

وأكد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم إقامة مباراة الأهلى ضد الوداد فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى موعدها غدًا الجمعة، كما شدد على أن المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا ستقام فى موعدها المحدد 6 نوفمبر المقبل.