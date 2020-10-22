تعرف علي تشكيل المقاولون والاتحاد قبل مواجهة دور الـ 8 فى كأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها بعد قليل، على ستاد السويس، ضمن مباريات دور الثمانية من مسابقة كأس مصر. وجاء التشكيل على النحو التالي"- حراسىة المرمى: عماد السيد خط الدفاع : السيد سالم، محمد رجب، مروان النجار، محمود شعبان، Advertisements خط الوسط : مروان عطية، كريم الديب، أحمد راشد. خط الهجوم : خالد الغندور، خالد قمر، رزاق سيسيه. فيما أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب ، حيث جاء التشكيل علي النحو التالي .. حسن شاهين ، أمير عابد، فاروق نور الدين ، محمد سمير ، حسن الشامي ، ابراهيم صلاح، أحمد الشيمي ، كريم مصطفي، شكري نجيب ، لويس هنستروزا ، سيف الدين الجزيري.

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