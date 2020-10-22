شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب على ضربات الترجيح فى ستاد القاهرة قبل مواجهة الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مرانه مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي قبل مواجهة الوداد المغربي عليه غداً في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب في الدار البيضاء لصالح الفريق الأحمر بثنائية نظيفة، ويتدرب لاعبو الأهلي على ضربات الترجيح خلال مران الفريق المقام حالياً، تجنبًا للجوء اليها في حالة التعادل سواء في مباراة الوداد غداً أو في المباراة النهائية، والتي حال انتهاء وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل سيتم اللجوء اليها لتحديد بطل النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والوداد المغربي ظهر اليوم، الخميس، بمقر النادى بالجزيرة، فى حضور ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف». ومثل الأهلي فى الاجتماع سمير عدلي، المدير الإداري، وعمرو محب مترجم الفريق، والطاقم الإداري، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين المقرر إقامتها مساء غدٍ الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

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وتقرر فى الاجتماع أن يخوض الأهلي المباراة بزيه التقليدى، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدى فريق الوداد القميص الأزرق والشورت الأزرق والجورب الأزرق.

وشهد الاجتماع الاتفاق على الجوانب التنظيمية المتعلقة بموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة، الذى يستضيف اللقاء ومواعيد الإحماء، وتنظيم دخول بعثتي الفريقين، وفقًا للإجراءات التي أقرها «كاف» للمباراة.