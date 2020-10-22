شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينشر خطابه لـ "الكاف" بشأن موقفه من تأجيل مباراة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن الخطاب الذى تم إرساله رسميًا إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أمس الأربعاء، والذى أكد خلاله أنه متمسك بإقامه مباراه العودة للدور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا فى موعدها يوم 24 أكتوبر وأنه فى حال وجود نية لتأجيلها بسبب وجود حالات إصابة كورونا بين صفوف الرجاء المغربى فإنه لايمانع فى التأجيل بشرط أنه فى حال وصول فريق الزمالك إلى الدور النهائى يتم تأجيل موعده بنفس عدد الأيام التى تم تأجيل فيها لقاء الاياب تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص خصوصا أن الزمالك راعى ظروف الرجاء.

وأشار الخطاب إلى أنه ليس من العداله إذا تأهل نادى الزمالك إلى النهائى بإذن الله أن يكون أمامه خمسه أيام فقط قبل أن يلعب النهائى بينما منافسه قد حصل على راحه 14 يوما واذا كنا قد قدرنا ظروف نادى الرجاء والاتحاد الإفريقى للإجراءات الخاصه بفيروس كورونا فإنه من الواجب أن يقدر الاتحاد الأفريقى الظروف الارهاقيه والإصابيه للاعبى نادى الزمالك إذا تأهل للنهائى.

وأشار الخطاب إلى أنه فى حال صدور قرار التأجيل فإنه يتحتم تأجيل لقاء الأهلى والوداد لتقام المباراتين على يومين متتاليين لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وقال الموقع الرسمى للزمالك: "هذا الخطاب للرد على المرتزقة الذين يشككون فى عدم التحركات التى قام بها المستشار مرتضى منصور رئيس النادى والذى أكد أنه ليس كل ما يعرف يقال".

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وحقق الزمالك الفوز على الرجاء المغربى، فى لمبراة التى جمعت بين الفريقين مساء الأحد الماضى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى أقيمت على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء فى المغرب، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أشرف بن شرقى، حيث يسعى الفريق الأبيض لاستعادة كافة عناصره لخوض مباراة الإياب أمام الرجاء وعبور دور نصف النهائى من أجل التأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا والمنافسة على اللقب الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002، عندما توجه به للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء البيضاوى.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر موقعه الرسمى، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى حتى الأول من نوفمبر المقبل، ضمن إياب دور نصف النهائى من مسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وكشف "كاف" أن مباراة الزمالك والرجاء، والتى كان مقررا إقامتها مساء بعد غد السبت، تم تأجيلها حتى الأول من نوفمبر المقبل، على أن يكون النهائى فى موعده وتحديدًا السادس من نوفمبر المقبل، وجاء هذا بسبب إصابة 14 لاعبين داخل صفوف فريق الرجاء البيضاوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الأمر الذى جعل وزارة الصحة المغربية ترفض سفر الفريق للقاهرة.

وكانت الأيام الأيام القليلة الماضية، قد شهدت محاولات من جانب نادى الرجاء لتأجيل اللقاء نظرًا للظروف التى يمر بها الفريق الأخضر من حيث الإصابات بعد ارتفاع عدد حالات كورونا إلى 14 لاعبًا.

وأكد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم إقامة مباراة الأهلى ضد الوداد فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى موعدها غدًا الجمعة، كما شدد على أن المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا ستقام فى موعدها المحدد 6 نوفمبر المقبل.