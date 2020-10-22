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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينشر خطابه لـ "الكاف" بشأن موقفه من تأجيل مباراة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن الخطاب الذى تم إرساله رسميًا إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أمس الأربعاء، والذى أكد خلاله أنه متمسك بإقامه مباراه العودة للدور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا فى موعدها يوم 24 أكتوبر وأنه فى حال وجود نية لتأجيلها بسبب وجود حالات إصابة كورونا بين صفوف الرجاء المغربى فإنه لايمانع فى التأجيل بشرط أنه فى حال وصول فريق الزمالك إلى الدور النهائى يتم تأجيل موعده بنفس عدد الأيام التى تم تأجيل فيها لقاء الاياب تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص خصوصا أن الزمالك راعى ظروف الرجاء.
وأشار الخطاب إلى أنه ليس من العداله إذا تأهل نادى الزمالك إلى النهائى بإذن الله أن يكون أمامه خمسه أيام فقط قبل أن يلعب النهائى بينما منافسه قد حصل على راحه 14 يوما واذا كنا قد قدرنا ظروف نادى الرجاء والاتحاد الإفريقى للإجراءات الخاصه بفيروس كورونا فإنه من الواجب أن يقدر الاتحاد الأفريقى الظروف الارهاقيه والإصابيه للاعبى نادى الزمالك إذا تأهل للنهائى.
وأشار الخطاب إلى أنه فى حال صدور قرار التأجيل فإنه يتحتم تأجيل لقاء الأهلى والوداد لتقام المباراتين على يومين متتاليين لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وقال الموقع الرسمى للزمالك: "هذا الخطاب للرد على المرتزقة الذين يشككون فى عدم التحركات التى قام بها المستشار مرتضى منصور رئيس النادى والذى أكد أنه ليس كل ما يعرف يقال".
وحقق الزمالك الفوز على الرجاء المغربى، فى لمبراة التى جمعت بين الفريقين مساء الأحد الماضى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى أقيمت على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء فى المغرب، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أشرف بن شرقى، حيث يسعى الفريق الأبيض لاستعادة كافة عناصره لخوض مباراة الإياب أمام الرجاء وعبور دور نصف النهائى من أجل التأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا والمنافسة على اللقب الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002، عندما توجه به للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء البيضاوى.
وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر موقعه الرسمى، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى حتى الأول من نوفمبر المقبل، ضمن إياب دور نصف النهائى من مسابقة دورى أبطال أفريقيا.
وكشف "كاف" أن مباراة الزمالك والرجاء، والتى كان مقررا إقامتها مساء بعد غد السبت، تم تأجيلها حتى الأول من نوفمبر المقبل، على أن يكون النهائى فى موعده وتحديدًا السادس من نوفمبر المقبل، وجاء هذا بسبب إصابة 14 لاعبين داخل صفوف فريق الرجاء البيضاوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الأمر الذى جعل وزارة الصحة المغربية ترفض سفر الفريق للقاهرة.
وكانت الأيام الأيام القليلة الماضية، قد شهدت محاولات من جانب نادى الرجاء لتأجيل اللقاء نظرًا للظروف التى يمر بها الفريق الأخضر من حيث الإصابات بعد ارتفاع عدد حالات كورونا إلى 14 لاعبًا.
وأكد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم إقامة مباراة الأهلى ضد الوداد فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى موعدها غدًا الجمعة، كما شدد على أن المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا ستقام فى موعدها المحدد 6 نوفمبر المقبل.
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