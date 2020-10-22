شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بيراميدز لملعب الوداد لأداء مرانه الثانى استعدادا لنهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل ، فريق بيراميدز لملعب نادى الوداد استعدادا لخوض ثاني تدريباته تحضيراً لمواجهة يوم الأحد أمام نهضة بركان المغربي فى نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية ، وتغادر بعثة بيراميدز غدا الجمعة مساء مدينة الدار البيضاء في طريقها إلى مدينة الرباط العاصمة للبقاء بها حتى موعد النهائي المحدد إقامته بملعب مولاي عبد الله في العاصمة.

وكان الحساب الرسمى للاتحاد الأفريقى "كاف" قد اختار النجم عبد الله السعيد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، كأفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام حوريا كوناكرى الغينى، التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على ستاد الركب محمد الخامس فى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وحصد الفريق السماوى بطاقة التأهل للمباراة النهائية لمواجهة نهضة بركان المغربى، بعد الفوز على حوريا بنتيجة 2 / 0.

وكان "كاف" قد طرح استفتاءً للحصول على لقب أفضل لاعب فى المباراة، وحصر الاستفتاء بين عبد الله السعيد، إبراهيم حسن ونبيل عماد دونجا، ومقابل لاعب واحد فقط من حوريا الغينى، وهو النجم لمين فوفانا.

بيراميدز يحلم بالتتويج باللقب لأول مرة فى تاريخه متسلحًا بأرقامه القياسية التى حققها خارج ملعبه فى مشوار البطولة، حيث حقق الفوز في كل مبارياته السبعة التى خاضها خارج أرضه فى نسخة هذا الموسم من كأس الكونفدرالية.

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وكان مشوار بيراميدز للوصول الى نصف نهائى الكونفدرالية ليس سهلاً، بل خاض عدة مباريات كانت أولى هذه المباريات فى البطولة كانت في دور 64 عندما ألتقى مع ايتوال الكونغولى وقد تفوق عليه ذهابا ايابا بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف وصعد لدور 32 الأول.

وتعادل فى القاهرة بهدف مع شباب بلوزداد الجزائرى، لكن استطاع الفوز عليه فى الجزائر بهدف لجون أنطوى صعد به للدور الثانى حيث لاقى يانج أفريكانز التنزانى واستطاع الفوز عليه أيضًا، فى المباراتين ذهابًا إيابًا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ليدخل دور المجموعات ويتصدر المجموعة الاول التى كانت تضم معه المصرى البورسعيدى واينوغو رينجرز النيجيرى وفريق نواذيبوالموريتانى بواقع خمسة انتصارات وهزيمة ليضمن صدارة المجموعة، حقق خلالها 5 انتصارات على أف سى نواذيبو والمصري مرتين، مقابل فوز وخسارة أمام إينوجو رينجرز.

وفى دور الثمانية لعب بيراميدز مع زاناكو واستطاع الفوز بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة فى لوساكا قبل ان يخسر بهدف فى القاهرة، وليصعد الى الدور قبل النهائى ويهزم حوريا بهدفين.