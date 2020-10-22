شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة فى بيان رسمى: نناقش 3 عروض لشراء النادى..والمفاوضات جارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدرت شركة مصر المقاصة بيانا رسميا جاء نصه كالتالى :" تؤكد شركة مصر للمقاصة، أنها مازالت في صدد استقبال ومناقشة العروض الثلاثة التي تم اعتمادها لرعاية وشراء حقوق النادي "مصر للمقاصة"، وأننا ما نزال في أعمال المفاوضات ومراجعة تلك العروض ولم يتم حتى الآن رفعها لمجلس إدارة الشركة لاعتمادها أو اختيار أى منها.

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وتود إدارة الشركة توضيح أن كل ما تم تداوله في الإعلام فيما يخص شراء أي من الأطراف المتقدمة لشراء الحقوق وترسية المزايدة عليه، أمر عار تماما من الصحة.

وتهيب إدارة الشركة كافة وسائل الإعلام الحصول على معلوماتها في هذا الشأن من البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة الشركة دون غيرها.