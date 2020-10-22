وزير الرياضة يفتتح مراكز شباب الشيخ زين الدين وعرب بخواج والسوالم

خلال افتتاح صندوق تحيا مصر ، للمرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بسوهاج ، افتتح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، مراكز شباب الشيخ زين الدين و عرب بخواج و السوالم ، بحضور السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وفضيلة الدكتور على جمعه رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ، و تامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر ، وعدد كبير من قيادات العمل الأهلي والمجتمعي ورموز الفكر والإعلام ومسئولي صندوق تحيا مصر .

وقام وزير الشباب والرياضة برفقه السادة الوزراء ، بجولة داخل مراكز شباب الشيخ زين الدين وعرب بخواج والسوالم بعد تطويرهما وتهيئة ملاعبهم وتجهيزهم بكافة التجهيزات

وأكد وزير الشباب والرياضة علي متابعة ملف تطوير مراكز الشباب وتوفير كل المستلزمات المطلوبة بها باعتبارها متنفس للنشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بها.

مضيفاً أن ذلك يأتي تنفيذاً للمبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الحياة المعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة ، والتى تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وبخاصة فى القرى ، بالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتوفير حياة كريمة لأهالي الصعيد.

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلي الدور المحوري الذي يقوم به صندوق تحيا مصر في دعم الفئات والمجتمعات الأكثر احتياجاً وبخاصة في صعيد مصر .

وذكر وزير التنمية المحلية أن استهدفت 97 تجمع ريفي بسوهاج ، باستثمارات 2.1 مليار جنيه منها استثمارات بحوالي 307 مليون جنيه في قطاعات الإدارة المحلية ، واستثمارات بحوالي 110 مليون جنيه لتحسين خدمات مياه الشرب إضافة إلى استثمارات بأكثر من مليار جنيه في قطاع الصرف الصحي ، كما تتضمن المرحلة الثانية أيضاً استثمارات بحوالي 180 مليون مليون جنيه في قطاعات التنمية البشرية الثلاث الصحة والتعليم والخدمات الشبابية.

وتتضمن مشروعات المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ تدخلات تنموية في مجالات (الإسكان - الصحة – التعليم والتدريب – التكافل الاجتماعى- الخدمات الرياضية -التمكين الاقتصادى)، التى تنعكس على تحسين مستوى حياة أهالى القرى الثلاث.

تطويرهما وتهيئة ملاعبهم وتجهيزهم بكافة التجهيزات الرياضية وتجهيز غرف الحاسب الآلي، توفير ألعاب ترفيهية وأدوات رياضية للمراكز، وتوفير شاشات عرض، ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير أجهزة تعويضية ورفع كفاءة العاملين و مجالس الإدارات .وأكد وزير الشباب والرياضة علي متابعة ملف تطوير مراكز الشباب وتوفير كل المستلزمات المطلوبة بها باعتبارها متنفس للنشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بها.مضيفاً أن ذلك يأتي تنفيذاً للمبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الحياة المعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة ، والتى تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وبخاصة فى القرى ، بالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتوفير حياة كريمة لأهالي الصعيد.وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلي الدور المحوري الذي يقوم به صندوق تحيا مصر في دعم الفئات والمجتمعات الأكثر احتياجاً وبخاصة في صعيد مصر .وذكر وزير التنمية المحلية أن استهدفت 97 تجمع ريفي بسوهاج ، باستثمارات 2.1 مليار جنيه منها استثمارات بحوالي 307 مليون جنيه في قطاعات الإدارة المحلية ، واستثمارات بحوالي 110 مليون جنيه لتحسين خدمات مياه الشرب إضافة إلى استثمارات بأكثر من مليار جنيه في قطاع الصرف الصحي ، كما تتضمن المرحلة الثانية أيضاً استثمارات بحوالي 180 مليون مليون جنيه في قطاعات التنمية البشرية الثلاث الصحة والتعليم والخدمات الشبابية.وتتضمن مشروعات المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ تدخلات تنموية في مجالات (الإسكان - الصحة – التعليم والتدريب – التكافل الاجتماعى- الخدمات الرياضية -التمكين الاقتصادى)، التى تنعكس على تحسين مستوى حياة أهالى القرى الثلاث.

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