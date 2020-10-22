اتحاد الكرة يكرم لاعبي صالات الإسماعيلي

قامت سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الكرة المصرية بتكريم لاعبى فريق الإسماعيلى لكرة الصالات بعد حصد المركز الثالث "الميدالية البرونزية" بدورى الصالات.

وفاز الدراويش على الإعلاميين بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة ست ركلات مقابل خمسة، بعد انتهاء المباراة بالتعادل بنتيجة خمسة أهداف لكل فريق.

وحرص اللاعبون على التقاط الصور التذكارية بالميداليات، وسط أجواء مغلفة بالسعادة والبهجة.

المركز الثالث "الميدالية البرونزية" بدورى الصالات.وفاز الدراويش على الإعلاميين بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة ست ركلات مقابل خمسة، بعد انتهاء المباراة بالتعادل بنتيجة خمسة أهداف لكل فريق.وحرص اللاعبون على التقاط الصور التذكارية بالميداليات، وسط أجواء مغلفة بالسعادة والبهجة.

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