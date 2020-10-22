وفد بيراميدز يزور الرباط لمعاينة فندق الإقامة وملاعب التدريب

زار وفد نادي بيراميدز مدينة الرباط العاصمة، اليوم الخميس، لمعاينة الترتيبات الخاصة كافة بانتقال البعثة للمدينة استعدادًا لملاقاة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وضم الوفد، هاني سعيد المدير الرياضي للنادي، ومحمد صلاح مدير فريق الكرة، ومحمود فتح الله المدرب العام للفريق، ووليد مهدي مدير المباريات.
وزار الوفد فندق الإقامة بمدينة الرباط
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