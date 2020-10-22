الارشيف / اخبار الرياضه

التشكيل الرسمي لمواجهة المقاولون والاتحاد في ربع نهائي كأس مصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن تشكيل فريقه أمام الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائى لبطولة كأس مصر.
وجاء تشكيل ذئاب الجبل لمباراة اليوم كالتالي: في حراسة المرمى: محمود أبو السعود، في الدفاع: أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير ثابت، حسن الشامي، في

خط الوسط: إبراهيم صلاح، أحمد الشيمي، كريم مصطفى، في الهجوم: شكري نجيب، سيف الدين الجزيري، لويس إدوارد.

فيما أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن تشكيل لاعبيه خلال المباراة والذي جاء على النحو التالي :

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمواجهة المقاولون والاتحاد في ربع نهائي كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا