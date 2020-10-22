التشكيل الرسمي لمواجهة المقاولون والاتحاد في ربع نهائي كأس مصر

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن تشكيل فريقه أمام الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائى لبطولة كأس مصر.
وجاء تشكيل ذئاب الجبل لمباراة اليوم كالتالي: في حراسة المرمى: محمود أبو السعود، في الدفاع: أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير ثابت، حسن الشامي، في
فيما أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن تشكيل لاعبيه خلال المباراة والذي جاء على النحو التالي :
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