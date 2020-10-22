الشباب والرياضة تنظم الملتقى الشبابى الأول للأمن الفكري

تحت شعار"تطلعات....وتحديات "، تنظم وزارة الشباب والرياضة الملتقى الشبابي الأول للأمن الفكري خلال الفترة 24-25 أكتوبر الجاري بمركز التعليم المدني بالجزيرة بمشاركة خريجي دورات أكاديمية ناصر العسكرية من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
و يفتتح المؤتمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في العاشرة صباح بعد غد السبت بحضور عدد من الشخصيات الوطنية، منهم محمد
يهدف الملتقى تعزيز وتأصيل الأمن الفكري لدى الشباب، وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في تنمية وخدمة المجتمع، والتعرف على مظاهر الانحراف الفكري عند الشباب وعلاقته بالأمن الفكري، وتعزيز الولاء والانتماء.
ويتطرق الملتقى إلى دور المؤسسات في تحقيق الأمن الفكري، وآليات توطيد العلاقة مع الشباب للاستفادة من طاقاتهم ومهاراتهم في خدمة الدولة.
و يتناول الملتقى في جلساته الحديث حول محاور منها عدة:"مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالأمن الفكري، سبل تعزيز الانتماء الوطني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، واقع وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في تهديد الأمن الفكري، ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، دور مؤسسات الدولة في الحفاظ على الأمن الفكري".
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