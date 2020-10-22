الإتفاق السعودي: نحترم العين.. ونركز على الثلاث نقاط

أكد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد المالكي بأن فريقه سيخوض مواجهة العين برغبة الظفر بالنقاط الثلاث لتعزيز انطلاقة فارس الدهناء في سلم الدوري.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المالكي إلى جانب اللاعب حسين حلواني للحديث عن مواجهة الاتفاق أمام العين ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020/2021.

وقال المالكي : " جاهزون للمباراة الهامة من الناحية الفنية والبدنية والذهنية، سنقدم مباراة مميزة ونتوج الجهود بالنقاط الثلاث إن شاء الله"

وأضاف: "ندرك تماماً صعوبة المباراة، فالعين ظهر بشكل مميز في الجولة الأولى، سنواجهه باحترام بهدف تحقيق

الانتصار الثاني على التوالي في الدوري".في حين أكد لاعب فريق الاتفاق حسين حلواني على جاهزية فريقه لمواجهة العين، مشيراً بأنهم يدركون صعوبة المواجهة نظراً لغموض العين الصاعد حديثاً للأضواء، مشدداً بأن الاتفاق سيخوض المباراة باحترام المنافس لتحقيق الثلاث نقاط.ميدانياً أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيس عصر اليوم الخميس على ملعب عبدالله الدبل بالنادي تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي تحضيراً لمواجهة العين يوم السبت المقبل على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.وكان التدريب قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية، قسم العطوي بعدها لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، ثم خاض الفريق مناورة تكتيكية شهدت حماساً وتحدياً بين اللاعبين، واختتم المران بتنفيذ عدد من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.وفي سياق آخر أعلن نادي الاتفاق عن انضمام شركة إرم العالمية بعلامتها التجارية "ميستري" إلى مجموعة الجهات الراعية لنادي ⁧‫الاتفاق‬⁩ لمدة موسم رياضي واحد كراعي رسمي مشارك، حيث ستظهر شعار العلامة التجارية أعلى صدر قميص الفريق الأول بجانب الشعار ابتداءً من المباراة المقبلة، وسيقام حفل توقيع الشراكة في شهر نوفمبر المقبل. كما أعلن نادي الاتفاق عن انضمام شركة مصنع جداول للمياه بعلامتها التجارية "بيور أكوا" إلى مجموعة الجهات الراعية كراعي حصري للمياه لنادي ⁧‫الاتفاق‬⁩ للموسم الرياضي الحالي 2020/2021.