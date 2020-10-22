تاوامبا يقود التعاون للفوز على النصر في الجولة الثانية من الدوري السعودي

حقق فريق التعاون فوزًا مهمًا على نظيره فريق النصر بنتيجة هدف دون رد فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.
أحرز هدف الفوز الوحيد لفريق التعاون الكاميروني
بهذه النتيجة يحتل نادى التعاون المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤ نقاط، بينما يحتل نادى النصر المركز الثاني عشر بدون أي رصيد من النقاط منتظرًا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.
ويستعد فريق النصر لمواجهة نظيره فريق الشباب يوم الأحد ١ نوفمبر، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة، بينما يستضيف فريق التعاون نظيره فريق القادسية يوم الخميس ٢٩ أكتوبر المقبل.
كان فريق النصر افتتح مشواره في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد، بالخسارة أمام الفتح يوم الأحد الماضي بنتيجة هدفين دون رد فى المباراة التى جمعت بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الأولى من البطولة.
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