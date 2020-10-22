يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر | فيديو أهداف أرسنال ورابيد فيينا فى الدوري الأوروبي، فى احدي مباريات اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020، ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد.
تنطلق المباراة فى تمام الساعة 18:55 بتوقيت مصر، 19:55 بتوقيت السعودية، 16:55 بتوقيت جرينتش، على ملعب أليانز ستاديوم.
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بصوت المعلق الرياضي “حسن العيدروس.
وسيسعي اليوم المدفعجية أن يضع خيبة أمل الموسم الماضي خلفه بعد أن خرج من ثمن النهائي أمام أولمبياكوس اليوناني بعدما فاز في المباراة الاولى خارج قواعده (1-صفر) قبل أن يسقط 1-2 بهدف قاتل في ملعب الامارات.
ويعيش آرسنال الأيام الماضية على وقع أزمة استبعاد نجمه وأحد قادته مسعود أوزيل من قائمة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز وما تلا ذلك من ردود من اللاعب والمدرب ميكيل أرتيتا.
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