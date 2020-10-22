بيتسو موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الوداد في إياب نصف نهائي الأبطال

قام المدير الفني الجنوب أفريقي “بيتسو موسيماني” بإعلان قائمة الأهلي التي سيخوض بها مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي أمام الوداد البيضاوي المغربي.

وشهدت القائمة تواجد جميع العناصر المقيدة ضمن القائمة الأفريقية في المعسكر المغلق الاستعدادي لمواجهة وصيف الدوري المغربي الموسم الماضي 2020/2019.

وبدأ المعسكر المغلق قبل المباراة بـ48 ساعة، من أجل فرض حالة من التركيز على كل اللاعبين، خاصة بعدما لاحظ وجود حالة ثقة مُفرطة بينهم بخطف بطاقة العبور إلى النهائي بفضل الفوز الذي تحقق في الدار البيضاء مطلع هذا الأسبوع بهدفين دون رد.

واستبعد المدرب الجديد للنادي الأهلي المصابين فقط من القائمة وهم ثنائي قلب الدفاع “محمود متولي ورامي ربيعة” بينما قرر ضم كل العناصر المقيدة، والتي سافرت إلى المغرب بما فيهم محمود كهربا الذي تعافى من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها في إحدى مباريات الدوري المصري مطلع الشهر الجاري.

وجاءت القائمة الموجودة حاليًا في معسكر الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، محمد الشناوي.

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خط الدفاع: محمود وحيد، علي معلول، أيمن أشرف، أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم.

خط الوسط: آليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، أحمد الشيخ، جيرالدو دا كوستا، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدي “أفشة”، حسين الشحات، محمود عبدالمنعم “كهربا.

خط الهجوم، جونيور أجايى، آليو بادجي، مروان محسن.

وكان الأهلي قد رحل عنه عددًا من اللاعبين الذين تم قيدهم بداية الموسم الجاري، في القائمة الإفريقية وهم شريف إكرامي وسعد الدين سمير وحسام عاشور وصلاح محسن ووليد آزارو ورمضان صبحي.

وفاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين نظيفين سجلهما محمد مجدي “أفشة”، وعلي معلول من ركلة جزاء، في مباراة الذهاب التي أقيم مطلع الأسبوع الجاري على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء.